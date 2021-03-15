Акции "Русала" на Мосбирже выросли почти на 5% и обновили максимум

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Стоимость акций российского производителя алюминия "Русал" в ходе торгов Московской биржи прибавила 4,74% и достигла отметки в 46,07 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 13:03 мск.

Котировки компании превысили 46 руб. за штуку и обновили максимум.

При этом в пике роста на 13:24 мск, ценные бумаги "Русала" росли уже на 5,1% - до 46,24 руб. за штуку.

Стоимость ценных бумаг поднимается на фоне роста цен на алюминий. Так, по состоянию на 13:35 мск стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов росла на 1,2%, достигая $2,197 тыс. за тонну.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 года компании произвела 3,755 млн тонн алюминия, при этом продажи снизились до 3,926 млн тонн (-6%).