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Пандемия COVID-19

Эксперты ВШЭ заявили о завершении рецессии в экономике России

В исследовании говорится, что пандемия дала возможности для развития секторов, производящих востребованные в условиях самоизоляции товары и услуги
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Рецессия в российской экономике завершилась, говорится в исследовании НИУ "Высшая школа экономики".

"Рост основных макропоказателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года формально позволяет говорить об окончании рецессии в России уже к началу 2021 года", - говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном ВШЭ.

Как отмечается в исследовании, рост ВВП и инвестиций наблюдался уже в третьем и четвертом кварталах 2020 года. В этот период, по оценкам экспертов Высшей школы экономики, ВВП вырос квартал к кварталу на 4,2% и 1,7%, а инвестиции в основной капитал - на 1,2% и 0,4% соответственно.

В исследовании говорится, что пандемия дала возможности для развития секторов, производящих востребованные в условиях самоизоляции и повышенной вероятности заражения товары и услуги. Кроме того, ориентированные на экспорт сектора АПК на фоне ослабления рубля и возникновения в 2020 году дефицита продовольствия в ряде стран мира получили возможность расширения внешней экспансии.

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РоссияПандемия COVID-19
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