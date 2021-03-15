Россия в январе вдвое увеличила доходы от экспорта золота

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия в январе 2021 года экспортировала 13,73 тонн необработанного золота, что в 1,5 раза больше, чем в январе 2020 года. При этом в денежном выражении экспорт вырос почти вдвое - до $812 млн, следует из данных ФТС.

При этом в декабре 2020 года экспорт золота был выше - 22 тонны на $1,3 млрд.

В январе большая часть золота традиционно поставлялась в Великобританию - 12,9 тонн, или более 90% от всего объема экспорта. Также поставки шли в Казахстан и Швейцарию.

В 2020 году Россия экспортировала золота на общую сумму $18,535 млрд, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году. В натуральном выражении вывоз золота в 2020 году вырос более чем в два раза - до 320 тонн против 123 тонн в 2019 году.

В апреле 2020 года правительство РФ разрешило Минпромтогу выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра в слитках на основании согласованного Минфином заявления. До этого генеральные лицензии на экспорт выдавались только банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ. Компании и аффинажные заводы могли экспортировать драгметаллы на основании разовых лицензий, выдаваемых на контракт с конкретным иностранным контрагентом.