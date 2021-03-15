Мишустин потребовал выполнить поручение о расширении программы "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно выполнить его поручение о расширении программы "дальневосточного гектара", чтобы успешно освоившие первый участок предприниматели могли получить второй гектар.
На совещании в понедельник с членами правкомиссии по Дальнему Востоку глава кабмина напомнил, что во время его поездки в регион в прошлом году один из бизнесменов предложил дать возможность при удачном освоении "дальневосточного гектара" получать еще один такой же участок для ведения хозяйства. "Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное", - сказал глава правительства, отметив, что возможности программы нужно расширять.
"Но только у меня один вопрос, - продолжил Мишустин. - Почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить".
Премьер обратил внимание участников совещания в целом на необходимость строгого контроля за соблюдением сроков реализации всех программ и проектов. По его словам, "в вопросах исполнительской дисциплины на всех уровнях должен быть порядок". "Прошу руководителей профильных ведомств оперативно разработать и представить соответствующие предложения", - поручил Мишустин.
В августе прошлого года по итогам поездки на Дальний Восток глава правительства распорядился до 15 октября внести в кабмин законопроект, который позволит получать второй "дальневосточный гектар" при успешном освоении первого. 15 октября было объявлено, что Минвостокразвития внесло в кабмин такой документ. О дальнейшем движении законопроекта не сообщалось.
Запуск акселератора
Мишустин также поручил оценить эффективность внедряемого механизма дальневосточной концессии, в рамках которого будет создан инвестиционный акселератор, а также возможные риски от его применения.
Глава кабмина отметил, что важно продолжить работу по совершенствованию целого ряда экономических институтов и инструментов, которые способствуют развитию и диверсификации экономики макрорегиона. Как пояснил премьер, это в том числе территории опережающего развития, льготное кредитование инвесторов при реализации приоритетных проектов, субсидии от государства на создание объектов инфраструктуры и другие механизмы государственной поддержки.
"На прошлой неделе в ходе совещания президента с членами правительства был затронут вопрос о новом экономическом акселераторе, дальневосточной концессии, цель которой - привлечь в течение трех лет значительный объем внебюджетных средств на строительство инфраструктурных и социально значимых объектов: дорог, портов, мощностей для утилизации отходов, - сказал Мишустин. - Надо детально обсудить эту идею, оценить эффект от ее применения, а главное - возможные риски".
Глава кабинета минстров поручил руководителям профильных ведомств "активнее включиться в эту работу". "Важно привлечь в регионы Дальнего Востока новых крупных инвесторов, причем на длительное время и с максимальным эффектом, способствовать созданию новых рабочих мест, росту доходов людей и наполнению бюджетов субъектов", - подчеркнул он.
Вопросы развития Дальнего Востока обсуждались на совещании, которое президент России Владимир Путин провел 10 марта с членами правительства. Как отмечал тогда министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, власти намерены в ближайшее время рассмотреть пути решения проблемы низкой бюджетной обеспеченности регионов округа, а также развитие инфраструктуры за счет внебюджетных инвестиций по механизму дальневосточной концессии. По словам министра, для этого будет создан инвестиционный акселератор, в который за ближайшие три года будут вовлечены проекты объемом 500 млрд рублей.
Вопросы газификации
Создание современной и надежной топливно-энергетической базы на Дальнем Востоке будет способствовать ускорению роста экономики региона, при этом газификацию нужно проводить с учетом плюсов и минусов различных видов топлива, отметил премьер-министр.
Глава кабмина подчеркнул, что низкая обеспеченность природным газом является одной из ключевых проблем этой части страны. "Газификация дальнего Востока должна идти с учетом топливно-энергетического баланса. В его основе плюсы и минусы использования различных видов топлива на конкретной территории", - отметил он.
Мишустин призвал в этом вопросе принять во внимание все факторы, в первую очередь социально-экономический эффект от перехода на газовое топливо, экологические проблемы, наличие инфраструктуры. "Необходимо проработать вопросы сжиженного природного газа, доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации, а также планы развития таких отраслей как газопереработка, газохимия, производства с высокой добавленной стоимостью", - обратился премьер к участникам совещания.
Он констатировал, что при больших запасах этого природного сырья уровень газификации Дальневосточного федерального округа втрое ниже среднего показателя по стране. "Это всего 18% при общероссийском 71%, - сказал председатель правительства. - Две трети ТЭС дальневосточного округа работают на угле, в пяти из 11 субъектов газ отсутствует вообще". По словам Мишустина, очевидно, что без современной и надежной топливно-энергетической базы об ускорении роста экономики региона говорить не приходится.
"Подключение промышленных и коммунальных объектов к газовым магистралям даст стимул к развитию экономики, создаст новые рабочие места, повысит доходы граждан и, что особенно важно, позволит снизить уровень загрязнения воздуха от сжигания угля и мазута. А это вопрос качества жизни людей на Дальнем Востоке. Сейчас около 35% из них живут в экологически неблагоприятных условиях", - отметил Мишустин.
Он попросил участников совещания изложить свое видение проблем и представить конкретные предложения.
Поддержка регионов
Правительство продолжит оказывать финансовую поддержку регионам Дальнего Востока, заверил Мишустин.
"Все субъекты Дальневосточного федерального округа в прошлом году получили дополнительную финансовую помощь для обеспечения социально значимых и первоочередных расходов, такую поддержку правительство, безусловно, продолжит", - сказал глава кабинета министров, отметив, что "это позволит быстрее преодолеть последствия распространения коронавируса, решить проблемы людей".
"Приоритет для нас - их интересы, качество жизни, рост доходов", - подчеркнул Мишустин, добавив, что необходимы и новые надежные механизмы, которые обеспечат региону дополнительные источники доходов, повысят их самостоятельность и дадут импульс развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата.
Председатель правительства напомнил, что приоритеты в развитии Дальнего Востока определены президентом РФ Владимиром Путиным. "Это опережающее развитие экономики региона, которое занимает более 40% территории России, повышение инвестиционной привлекательности, а главное - рост уровня жизни людей, которые там живут, работают, строят планы на будущее для себя и своих семей", - перечислил Мишустин. Он отметил, что для населения региона "важно создать комфортные условия".
Премьер-министр констатировал, что профильным министерствам и ведомствам даны поручения по итогам поездок на Дальний Восток, определены зоны ответственности руководителей разного уровня, сроки и этапы реализации намеченных мер. На нынешнем совещании он предложил обсудить наиболее важные проблемы в развитии региона, а также шаги, уже предпринятые для их решения, и первые итоги работы.