Мишустин потребовал выполнить поручение о расширении программы "дальневосточного гектара"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно выполнить его поручение о расширении программы "дальневосточного гектара", чтобы успешно освоившие первый участок предприниматели могли получить второй гектар.

На совещании в понедельник с членами правкомиссии по Дальнему Востоку глава кабмина напомнил, что во время его поездки в регион в прошлом году один из бизнесменов предложил дать возможность при удачном освоении "дальневосточного гектара" получать еще один такой же участок для ведения хозяйства. "Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное", - сказал глава правительства, отметив, что возможности программы нужно расширять.

"Но только у меня один вопрос, - продолжил Мишустин. - Почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было тогда дано, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить".

Премьер обратил внимание участников совещания в целом на необходимость строгого контроля за соблюдением сроков реализации всех программ и проектов. По его словам, "в вопросах исполнительской дисциплины на всех уровнях должен быть порядок". "Прошу руководителей профильных ведомств оперативно разработать и представить соответствующие предложения", - поручил Мишустин.

В августе прошлого года по итогам поездки на Дальний Восток глава правительства распорядился до 15 октября внести в кабмин законопроект, который позволит получать второй "дальневосточный гектар" при успешном освоении первого. 15 октября было объявлено, что Минвостокразвития внесло в кабмин такой документ. О дальнейшем движении законопроекта не сообщалось.

Запуск акселератора

Мишустин также поручил оценить эффективность внедряемого механизма дальневосточной концессии, в рамках которого будет создан инвестиционный акселератор, а также возможные риски от его применения.

Глава кабмина отметил, что важно продолжить работу по совершенствованию целого ряда экономических институтов и инструментов, которые способствуют развитию и диверсификации экономики макрорегиона. Как пояснил премьер, это в том числе территории опережающего развития, льготное кредитование инвесторов при реализации приоритетных проектов, субсидии от государства на создание объектов инфраструктуры и другие механизмы государственной поддержки.

"На прошлой неделе в ходе совещания президента с членами правительства был затронут вопрос о новом экономическом акселераторе, дальневосточной концессии, цель которой - привлечь в течение трех лет значительный объем внебюджетных средств на строительство инфраструктурных и социально значимых объектов: дорог, портов, мощностей для утилизации отходов, - сказал Мишустин. - Надо детально обсудить эту идею, оценить эффект от ее применения, а главное - возможные риски".

Глава кабинета минстров поручил руководителям профильных ведомств "активнее включиться в эту работу". "Важно привлечь в регионы Дальнего Востока новых крупных инвесторов, причем на длительное время и с максимальным эффектом, способствовать созданию новых рабочих мест, росту доходов людей и наполнению бюджетов субъектов", - подчеркнул он.

Вопросы развития Дальнего Востока обсуждались на совещании, которое президент России Владимир Путин провел 10 марта с членами правительства. Как отмечал тогда министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, власти намерены в ближайшее время рассмотреть пути решения проблемы низкой бюджетной обеспеченности регионов округа, а также развитие инфраструктуры за счет внебюджетных инвестиций по механизму дальневосточной концессии. По словам министра, для этого будет создан инвестиционный акселератор, в который за ближайшие три года будут вовлечены проекты объемом 500 млрд рублей.

Вопросы газификации