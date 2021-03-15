Моргенштерн станет директором по работе с молодежью в Альфа-банке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Альфа-банк нанял рэпера Алишера Моргенштерна на должность директора по работе с молодежью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Да, Моргенштерн - самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших. <…> Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть", - сообщил директор по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов через пресс-службу банка.

Гиязов отметил, что Моргенштерн будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. "У него будут конкретные бизнес-цели: привлечение не менее 100 000 новых клиентов", - добавил он.

В пресс-службе банка уточнили, что Моргенштерн нанят на должность директора по работе с молодежью. Сейчас он работает удаленно, полноценно приступит к обязанностям в конце марта.

Комментируя претензии ФАС к Альфа-банку и Моргенштерну, Гиязов сообщил, что в кредитной организации учли замечания службы по поводу клипа и хотят снять претензии к "образу реального сотрудника банка".

Как сообщалось ранее, ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка и Моргенштерна по признакам нарушения законодательства о рекламе из-за ролика "Клип за 10 лямов". В частности, в ФАС поступали претензии граждан к рекламе карты Альфа-банка, и после проведения экспертизы специалисты службы выявили ряд нарушений.