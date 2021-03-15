{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Должность Маска в Tesla будет официально называться "технокороль"

Финансовый директор компании Зак Киркхорн стал "мастером над монетой"
Илон Маск EPA-EFE/BRITTA PEDERSEN / POOL
Описание
Илон Маск
© EPA-EFE/BRITTA PEDERSEN / POOL

ТАСС, 15 марта. Должность главы производителя электромобилей Tesla Илона Маска в официальных документах компании теперь будет называться Technoking, что можно перевести как "технокороль" или "король технологий". Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

При этом финансовый директор Tesla Зак Киркхорн теперь будет "мастером над монетой" (Master of Coin) по аналогии с вымышленным титулом в серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сериале "Игра престолов" по ее мотивам.

"С 15 марта 2021 года звания Илона Маска и Зака Киркхорна изменились на "технокороля" и "мастера над монетой" соответственно", - указано в сообщении.

При этом отмечается, что Маск и Киркхорн сохранят свои должности в компании, то есть о каких-либо перестановках в руководстве речи не идет.

Теги
США
Моргенштерн станет директором по работе с молодежью в Альфа-банке
Директор по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов отметил, что Моргенштерн будет ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты
Читать полностью