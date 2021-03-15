Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту газификации Дальнего Востока

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту газификации дальневосточных регионов.

"Я просил бы оперативно подготовить дорожную карту по газификации регионов Дальнего Востока с учетом их специфики", - сказал председатель правительства, подводя в понедельник итоги совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. При этом глава кабмина указал, что на это поручение должен обратить внимание "Газпром".

Мишустин уточнил, что в документе "необходимо определить сроки, объемы, источники финансирования всех мероприятий". "Профильные ведомства прошу совместно с органами исполнительной власти по Республике Бурятия, по Забайкальскому краю приготовить предложения по пилотным проектам газификации этих территорий на основе в том числе СПГ", - указал премьер-министр, добавив, что ждет доклад об исполнении этого поручения.

"Развитие Дальнего Востока - это задача, которая требует комплексного подхода и слаженной работы всех региональных органов власти, ведомств, особенно руководителей на местах", - предупредил Мишустин, отметив, что ключевые задачи развития региона должны стать приоритетом.