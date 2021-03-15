Суд утвердил мировое соглашение между "Открытием" и "Сафмаром"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между банком "Открытие" и группой "Сафмар" в рамках иска на 85,4 млрд рублей к бывшему руководству Бинбанка, сообщили ТАСС в пресс-службе "Открытия".

"Утверждение судом мирового соглашения банка с Гуцериевым [основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев] и прекращение производства по делу в отношении Гуцериева полностью соответствуют ранее достигнутым сторонами договоренностям", - сказали в пресс-службе.

В прошлом году группа "Сафмар", банки "Траст" и "Открытие" подписали дополнительное соглашение об урегулировании споров, в котором урегулировали все претензии Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ РФ в отношении операций Бинбанка и Рост банка, совершенных до момента санации кредитных учреждений. Тогда же Банк России заявлял, что готов рассмотреть мировое соглашение по вопросу урегулирования убытков, причиненных Бинбанку основным акционером группы "Сафмар" Михаил Гуцериевым.

В конце декабря глава банка "Открытие" Михаил Задорнов сообщил, что в рамках мирового соглашения основатель группы "Сафмар" Михаил Гуцериев выплатит "Открытию" 14 млрд рублей. Значительная часть средств поступит на счета кредитной организации уже при первом платеже.

Банк России в 2014 году решил санировать "Рост банк". Санатором был назначен Бинбанк, но через год единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у подконтрольного Бинбанка. Осенью 2017 года Рост-банк и Бинбанк перешли в Фонд консолидации банковского сектора. Финансирование оздоровления банков со стороны регулятора составило 779 млрд рублей. Бинбанк был присоединен к банку "Открытие" 1 января 2019 года.