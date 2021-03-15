Мишустин поручил подготовить детальный план по расширению Восточного полигона

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабинету министров совместно с РЖД подготовить детальный план мероприятий по увеличению пропускной способности железных дорог на Дальнем Востоке с учетом предложений главы "Роснефти" Игоря Сечина. Председатель правительства распорядился проработать при этом источники финансирования.

"Что касается увеличения пропускной способности железных дорог в Дальневосточном округе: мы детально все это обсуждали. С учетом того, что сказал Игорь Иванович Сечин, коллеги, совместно с РЖД прошу подготовить детальный план мероприятий, [проработать] источники их финансирования", - сказал Мишустин в понедельник, подводя итоги совещания с членами правкомиссии по Дальнему Востоку.

Как отметил глава кабмина, подобные поручения "уже системно давались неоднократно". "Но здесь у нас появляется важное добавление: с учетом возможности использования средств Фонда национального благосостояния", - пояснил премьер.

Он подчеркнул, что нужно "обеспечить в безусловном порядке вывоз всего объема грузов с Дальнего Востока". "Президент нас ориентировал на эту задачу, и я прошу вас, коллеги, сосредоточиться на выполнении ее в том числе", - обратился Мишустин к участникам совещания.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ), что позволит, в частности, увеличить объемы поставок угля из Якутии, где находятся крупные месторождения. Глава государства также распорядился проработать механизмы финансирования этого проекта, при необходимости задействовав возможности Фонда национального благосостояния.

Как неоднократно отмечали эксперты, нагрузка на Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали остается высокой, и эти транспортные артерии с трудом справляются с растущим объемом грузов. Нехватка провозных мощностей сдерживает развитие крупных предприятий Дальнего Востока, ограничивает возможности для расширения экспорта.

Восточный полигон

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа развития Восточного полигона позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года.