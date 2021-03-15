Эксперты считают, что ЦБ 19 марта может повысить ключевую ставку на 25 б. п.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Банк России с высокой вероятностью в пятницу может увеличить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, говорится в комментарии главы инвестподразделения "Сбера" SberCIB Investment Research Ярослава Лисоволика.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Мы видим достаточно высокую вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ в марте (на 25 б. п.) и в течение второго квартала", - полагает он.

Ужесточению ДКП может способствовать рост рыночных ставок в развитых странах (прежде всего в американских казначейских облигациях) и усиление инфляционных рисков в мире и в России.

"Последние несколько недель в заявлениях регулятора достаточно отчетливо прозвучали сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российский и мировой экономики. При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля скорее больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы", - добавил эксперт.

В 2020 году Банк России, в рамках борьбы с последствиями пандемии COVID-19, понизил ключевую ставку четыре раза, установив очередной исторический минимум в 4,25% на заседании в июле. С тех пор ключевая процентная ставка оставалась на указанном уровне.