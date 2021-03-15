Эксперт: межведомственные выезды в регионы помогли смягчить введение маркировки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Организованные правительством РФ поездки по регионам с участием представителей парламента, профильных министерств, Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) и производителей молока позволили облегчить внедрение маркировки товаров в молочной отрасли. Об этом заявила руководитель Молочного союза России Людмила Маницкая на XIX Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока, который проходит в понедельник в онлайн-режиме.

"В конце 2020 года под контролем правительства были организованы поездки на предприятия молочной отрасли в Новосибирскую и Свердловскую области, в феврале 2021 года в Краснодарский край. В состав делегаций входили представители правительства, Совета Федерации, Минпромторга, Минсельхоза, ЦРПТ и Молочного союза России. По результатам поездок скорректирована дорожная карта по внедрению маркировки: до 1 декабря 2022 года фермеры освобождены от цифровой маркировки, кроме того, сформулированы меры господдержки молочной отрасли на покрытие издержек предприятий на приобретение оборудования", - сказала она.

Маницкая уточнила, что ранее маркировка была отложена до 1 декабря 2022 года для части фермеров, в частности, для тех, кто самостоятельно продает свою продукцию, однако в результате поездок, изучения ситуации на местах и переговоров заинтересованных сторон была достигнута договоренность, что эта отсрочка будет касаться всех крестьянско-фермерских хозяйств.

Она подчеркнула, что Молочный союз России находится в постоянном диалоге с Министерством промышленности и торговли, Министерством сельского хозяйства и ЦРПТ с целью учесть интересы молочной отрасли при внедрении маркировки.

"Наш союз провел ряд переговоров с ЦРПТ в части условий поэтапного внедрения маркировки и добился определенных результатов: сегодня компании заблаговременно могут готовиться к этому процессу; стали более понятны новые сроки реализации планов механизма маркировки молочной продукции средствами идентификации", - сказала Маницкая.

О маркировке молока

В России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года проводился эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. С 20 января 2021 года система маркировки продукции этой товарной группы заработала в добровольном формате, на этом этапе коды маркировки будут бесплатными до наступления режима обязательной маркировки.

Вывод молочной продукции из оборота через кассу станет обязательным с 1 декабря 2021 года. Для фермеров, реализующих продукцию через собственную розницу, предусмотрена отсрочка до 1 декабря 2022 года.

С 1 сентября 2022 года. будет введен режим полной прослеживаемости молочной продукции через систему маркировки, прослеживаемость будет реализовываться посредством объемно-сортового принципа. С 1 декабря 2023 года наступит последний этап - обязательная полная поэкземплярная прослеживаемость для товаров сроком годности более 40 дней, при этом для скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 40 дней) сохранится объемно-сортовой учет.

Не будут маркироваться товары весом до 30 г, питание для детей до трех лет, специализированное и профилактическое питание. Кроме того, товары, произведенные до даты наступления маркировки, могут продаваться до истечения срока годности.