Бывший замминистра финансов Сторчак вышел на работу в ВЭБ.РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель министра финансов Сергей Сторчак назначен на должность старшего банкира в ВЭБ.РФ, на этой должности он будет выстраивать общую стратегию госкорпорации в международном финансовом сообществе. Об этом сообщается в пресс-релизе ВЭБ.

В пятницу источник в банковских кругах сообщил ТАСС, что Сторчак 15 марта выйдет на работу в ВЭБ.РФ в качестве старшего банкира.

"Сергей Сторчак назначен старшим банкиром в госкорпорации ВЭБ.РФ. Он будет отвечать за взаимодействие с многосторонними банками, институтами, фондами развития и во взаимодействии с профильными подразделениями выстраивать общую стратегию ВЭБ в международном финансовом сообществе", - отмечается в сообщении ВЭБ.

Назначение Сторчака усилит команду ВЭБ и позволит улучшить взаимодействие с иностранными банками и институтами, считает глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Сергей Анатольевич, без сомнений, усилит команду ВЭБа. Его опыт и компетенции помогут нам лучше выстроить взаимодействие с иностранными банками и институтами. Важность международного сотрудничества нельзя переоценить: многие проблемы, как мы увидели в ходе этой пандемии, можно решать только сообща", - сказал Шувалов, чьи слова привела пресс-служба.

О Сторчаке

В марте 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сторчака от должности замминистра финансов в связи с переходом на другую работу. В настоящее время Сторчак занимает должность советника министра финансов Российской Федерации.

Сторчак проработал в Минфине более 15 лет. С 1994 по 1998 год он занимал должность начальника отдела департамента иностранных кредитов и внешнего долга, в 1998-2004 годах был заместителем председателя Внешэкономбанка. В 2005 году стал заместителем министра финансов России. Среди заслуг Сторчака - восстановление позиции РФ как суверенного кредитора, а также урегулирование задолженности бывшего СССР перед странами - членами Парижского клуба кредиторов и зарубежными банками - участниками Лондонского клуба кредиторов.