Молочный союз России и ЦРПТ договорились о взаимодействии в процессе внедрения маркировки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Молочный союз России и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки "Честный знак", подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве в ходе внедрения маркировки в молочной отрасли. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"Оператор "Честного знака" (ЦРПТ - прим. ТАСС) и Молочный союз России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения маркировки молочной продукции. Его цель - безболезненный переход предприятий молочной отрасли на маркировку", - говорится в сообщении.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров. В настоящее время обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, парфюмерии, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, шин и покрышек. Оператором системы маркировки "Честный знак" является ЦРПТ (ООО "Оператор-ЦРПТ"), созданный на основе государственно-частного партнерства.

"Опыт показывает, что успешность внедрения маркировки зависит от двух факторов - заблаговременной подготовки и полной информированности, именно на это направлено наше соглашение, ведь оператор заинтересован в том, чтобы предприятиям было комфортно. Сейчас в "Честном знаке" 1 200 производителей [молочной продукции]. Основное внимание обращено на заводы по производству мороженого и сыра, ведь они вступают в маркировку первыми. Рассчитываем, что взаимодействие с Молочным союзом позволит снять много вопросов", - цитируют в сообщении гендиректора ЦРПТ Дмитрия Алхазова.

В свою очередь председатель совета директоров Молочного союза России Людмила Маницкая отметила, что союз взаимодействовал с ЦРПТ по вопросу внедрения маркировки и до подписания соглашения.

"Соглашение - лишь формализация нашего сотрудничества. Ведь Молочный союз России активно участвовал и в эксперименте по маркировке молока, и в разработке дорожной карты. Именно поэтому мы добились отсрочки для прослеживаемости по цепочке, и ЦРПТ пошел нам навстречу. Рассчитывать на перенос сроков не нужно, необходимо максимально активно протестировать необходимые процессы", - приводит слова Маницкой пресс-служба ЦРПТ.

О маркировке молока

В России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года проводился эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. С 20 января 2021 года система маркировки продукции этой товарной группы заработала в добровольном формате, на этом этапе коды маркировки будут бесплатными до наступления режима обязательной маркировки.

Вывод молочной продукции из оборота через кассу станет обязательным с 1 декабря 2021 года. Для фермеров, реализующих продукцию через собственную розницу, предусмотрена отсрочка до 1 декабря 2022 года.

С 1 сентября 2022 года. будет введен режим полной прослеживаемости молочной продукции через систему маркировки, прослеживаемость будет реализовываться посредством объемно-сортового принципа. С 1 декабря 2023 года. наступит последний этап - обязательная полная поэкземплярная прослеживаемость для товаров сроком годности более 40 дней, при этом для скоропортящихся продуктов (со сроком годности до 40 дней) сохранится объемно-сортовой учет.

Не будут маркироваться товары весом до 30 г, питание для детей до трех лет, специализированное и профилактическое питание. Кроме того, товары, произведенные до даты наступления маркировки, могут продаваться до истечения срока годности.