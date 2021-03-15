Паспорта инвестпродуктов по стандартам ЕС появятся в "Сбербанк Онлайн" во II квартале

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Паспорта инвестиционных продуктов на основе европейского регулирования появятся в "Сбербанк Онлайн" во втором квартале 2021 года. Об этом ТАСС сообщила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова.

Паспорта сложных инвестиционных продуктов "СберКИИД" в "Сбербанк Онлайн" будут предоставляться по продуктам, в которых сформирована инвестиционная идея и есть плата в виде определенной комиссии за ее создание и управление: в сложных финансовых инструментах, ПИФах, стандартных стратегиях доверительного управления, ИИС с доверительным управлением и инвестиционном страховании жизни, пояснили в компании.

"В паспорте "СберКИИД" мы будем раскрывать все ключевые инвестиционные характеристики продукта. В первую очередь, это уровень риска продукта, а также уровень дохода при различных сценариях на инвестиционном горизонте с включением всех комиссий. Клиенту это даст возможность не только оценить продукт с точки зрения ожидаемой доходности и уровня риска, но и сравнивать инвестиционные продукты друг с другом", - отметила Алымова.

Предоставление паспортов продуктов в отделениях банка также будет запущено в этом году.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Национальная ассоциация участников фондового рынка и ряд компаний намерены в ближайшие месяцы перевести на русский язык пакет документов по раскрытию информации по сложным финансовым продуктам, принятых в ЕС, и предложить его подходы для применения в РФ. Так, при покупке продукта клиент сможет видеть вероятность годовой прибыли в зависимости от нескольких сценариев. Также отмечалось, что ЦБ инициативу рынка приветствует, но отказаться от предлагаемых ограничений по продаже структурных продуктов неопытным инвесторам не готов.