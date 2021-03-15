"Русагро" ждет разморозки цен на масло и сахар с 1 апреля

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" выполняет обязательства по соглашениям по ценам на сахар и подсолнечное масло, ждет их завершения 1 апреля 2021 года. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил генеральный директор компании Максим Басов.

"Компания "Русагро", безусловно, выполняет все соглашения и планирует делать так, пока они существуют. Мы ожидаем, что с 1 апреля соглашения не будут действовать", - сказал он.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по итогам 2020 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом по международным стандартам финансовой отчетности в 2,5 раза и достигла 24,297 млрд руб.