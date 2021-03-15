AirBaltic возобновляет полеты в страны, не входящие в ЕС, в том числе в Россию

РИГА, 15 марта. /ТАСС/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic после отмены с 17 марта запрета на авиасообщение с третьими странами возобновляет полеты в государства, не входящие в ЕС. На этой неделе авиаперевозчик начнет выполнять рейсы из Риги в Киев, а в конце месяца - и по другим направлениям, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщает в понедельник местный портал Delfi, с 17 марта AirBaltic намерена возобновить пассажирские авиаперевозки между Ригой и Киевом. С 28 марта авиакомпания планирует возобновить полеты на маршрутах из Риги в Тбилиси, Тель-Авив, Москву, Санкт-Петербург и Минск.

При этом МИД Латвии в понедельник выступил с призывом максимально избегать зарубежных поездок и не путешествовать без существенной необходимости. "Принимая во внимание решение кабинета министров от 9 марта этого года, которое с 17 марта разрешает международные авиаперевозки - в том числе организуемые туристическими операторами перевозки в целях отдыха - в и из третьих стран, МИД призывает каждого путешественника осознать риски, которые связаны с трансграничными поездками в условиях пандемии", - указывает внешнеполитическое ведомство.

"По-прежнему остается в силе требование, что все лица перед возвращением в Латвию должны заполнять электронную анкету covidpass.lv, также следует предъявить отрицательный результат теста, сделанный не ранее чем за 72 часа перед поездкой, а также по возвращении в Латвию необходимо соблюдать самоизоляцию в течение десяти дней. Лицам, которые прилетают в Латвию прямыми авиарейсами, пересекая внешнюю границу ЕС, необходимо сделать второй тест на COVID-19 сразу после прибытия Латвию. Если результат теста отрицательный, лицо должно соблюдать самоизоляцию в течение десяти дней по своему месту жительства. В случае положительного результата теста или если тест не был сделан, лицо обязано самоизолироваться в гостинице", - напоминает МИД.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. Решением правительства с 9 ноября до 6 декабря прошлого года в стране был введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер, который сначала был продлен до 11 января, позднее - до 7 февраля, а затем - до 6 апреля. Этот режим действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 9 июня 2020 года и включал приостановку всех международных пассажирских перевозок.

С 11 февраля по 6 апреля этого года также действует введенный правительством запрет на въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. Решением кабмина Латвия с 17 марта возобновляет пассажирские авиаперевозки в третьи страны. При этом сохраняется условие о запрете на въезд в Латвию по несущественным причинам из третьих стран.