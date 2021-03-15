WSJ: Telegram до конца апреля должен вернуть кредиторам $700 млн

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Мессенджер Telegram должен выплатить кредиторам около $700 млн к концу апреля. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, компании также нужны дополнительные средства для модернизации оборудования из-за роста числа пользователей. В результате Telegram может привлечь через размещение облигаций уже не $1 млрд, как сообщалось ранее, а уже около $1,5 млрд.

The Wall Street Journal не располагает информацией, удалось ли компании уже найти возможных инвесторов. Однако, как отмечает газета, обострение политического противостояния в США в январе, в результате которого многие сторонники праворадикальных групп и движений ушли в Telegram из других мессенджеров и соцсетей, может затруднить эти поиски.

В середине февраля газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что Telegram планирует привлечь $1 млрд через конвертируемые облигации. В конце декабря основатель сервиса Павел Дуров отметил, что Telegram начнет монетизироваться с 2021 года, так как число активных пользователей мессенджера приближается к 500 млн. На его поддержание требуется "по меньшей мере несколько сотен миллионов долларов". Раньше Дуров покрывал издержки из собственных средств, но масштаб проекта делает это невозможным. Он уточнил, что сервис останется бесплатным для обычных пользователей, но появятся платные функции для бизнес-аккаунтов.