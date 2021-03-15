Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства ГХК в Усть-Луге

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Балтийский химический комплекс" получил положительное заключение экспертной комиссии Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" (Главгосэкспертиза) по проектной документации, разработанной для строительства газохимического комплекса (ГХК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа" (КПЭГ) в Усть-Луге. Об этом говорится в сообщении "Русгаздобычи", дочерняя компания которой реализует проект строительства ГХК.

Предметом экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям в области охраны окружающей среды, нормам государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям промышленной безопасности, нормам по обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию на проектирование, а также результатам инженерных изысканий, отмечает "Русгаздобыча".

В феврале 2021 года "Балтийский химический комплекс" получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы. "На сегодняшний день нами выполнены все условия для получения разрешения на строительство. Ожидаем его в ближайшее время, чтобы приступить к строительно-монтажным работам на площадке", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Русгаздобычи" Константина Махова.

"Русгаздобыча" и ВЭБ.РФ отмечают, что выполнение планового срока прохождения Главгосэкспертизы было, в частности, обеспечено за счет конструктивного взаимодействия и своевременного предоставления финансирования со стороны ВЭБ.РФ.

"Создание комплексов сопоставимого размера сопряжено с масштабными инвестициями. Поддержка ВЭБ.РФ первоначального этапа способствует существенному повышению кредитного и инвестиционного качества проекта. В этом и заключается задача института развития - довести проект до стадии, когда он становится комфортным для вхождения как инвесторов, так и кредиторов", - приводятся в сообщении ВЭБ.РФ слова первого заместителя председателя, члена правления ВЭБ.РФ Николая Цехомского.

Он отмечает, что газохимический комплекс в Усть-Луге будет крупнейшим предприятием такого рода в России и мире и будет ориентирован на экспорт и повысит конкурентоспособность страны на международном рынке.

О проекте

Сырьем для газохимического комплекса станет этановая фракция, поставляемая с газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке этаносодержащего газа (КПЭГ), основной товарной продукцией - полиэтилен в объеме до 3 млн тонн в год. Проект реализует ООО "Балтийский химический комплекс" (дочернее предприятие "Русгаздобычи") при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Газохимический комплекс наряду с интегрированным комплексом по переработке и сжижению газа войдет в КПЭГ, который реализуют "Русгаздобыча" и "Газпром" в районе поселка Усть-Луга. В составе КПЭГ также планируется создание морских терминалов для отгрузки готовой продукции.