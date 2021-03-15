H&M будет перерабатывать одежду в России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ретейлер H&M перезапускает программу по переработке одежды, будет это делать в России, говорится в сообщении компании.

"H&M Россия запускает обновленную программу по сбору ненужной одежды. Теперь все этапы - от сбора текстиля в магазинах H&M Group до сортировки, повторного использования и переработки, будут происходить на территории России при участии локального партнера - компании Laut Recycling", - отмечается в сообщении.

В 2013 году H&M стал первым ретейлером, предложившим акцию по сбору ненужной одежды в магазинах сети по всему миру. В марте 2021 года компания перезапускает программу по сбору ненужной одежды в России. Новым партнером H&M в рамках программы Garment Collecting станет компания Laut Recycling, расположенная в Ивановской области, которая занимается сбором, сортировкой и переработкой текстильных изделий.

Ранее в H&M признали, что собранные в магазинах бренда вещи не доходят до переработки. Согласно регламенту, на складе компании "Астекс" в Лыткарине одежда должна была проходить стадию пресортировки, а потом - экспортироваться на завод в Германию или ОАЭ, однако этого не происходило в связи с возросшими объемами одежды, которую покупатели хотели отправить на переработку. Компания I:Collect, которая занималась логистикой и сотрудничала с "Астексом", взяла вину за это на себя.