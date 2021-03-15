Ахметов, Порошенко и Коломойский оказались в шестерке самых богатых украинцев

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Самым богатым человеком на Украине остается бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого составляет $7,6 млрд. Среди лидеров по стоимости активов оказались также бизнесмен Игорь Коломойский и бывший президент страны Петр Порошенко, о чем свидетельствует рейтинг миллиардеров журнала Forbes.

"Состояния большинства украинских миллиардеров значительно выросли", - сообщает украинская версия журнала. При этом уточняется, что наиболее состоятельным человеком на Украине продолжает быть горно-металлургический магнат Ахметов. "Состояние самого богатого человека Украины выросло до $7,6 млрд. Ахметов занимает 330-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes", - отмечает издание. Среди его активов указывается компания "Метинвест", энергетическая группа ДТЭК и другие. В мае 2020 года его состояние оценивалось в $2,8 млрд.

Вторую строчку рейтинга среди богатых украинцев занял владелец металлургической компании "Интерпайп" Виктор Пинчук с состоянием $2,5 млрд. Такую же позицию он занимал и в прошлогоднем рейтинге, однако тогда его активы оценивались в $1,4 млрд. Третьим по уровню богатства на Украине стал совладелец производителя железной руды "Феррэкспо" Константин Жеваго с состоянием $2,4 млрд.

Бизнесмен Игорь Коломойский оказался на четвертой позиции, его активы оценили в $1,8 млрд, в прошлом году они составляли $1 млрд и тогда позволили ему занять восьмое место. Вслед за ним в рейтинге журнала - совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов с состоянием $1,7 млрд. За год его позиция не изменилась, но оценка активов выросла с $1,2 млрд. В то же время бывший президент Украины Петр Порошенко опустился с третьей строчки на шестую, несмотря на то что с прошлого года его состояние выросло с $1,4 млрд до $1,6 млрд. В нынешнем году среди лидеров в перечне самых богатых украинцев оказался младший бизнес-партнер Ахметова Вадим Новинский. Если в прошлом году его состояние оценивалось в $810 млн, то сейчас оно составляет $1,4 млрд.

Как пишет "Forbes Украина", причина увеличения состояния самых богатых украинцев не только в показателях деятельности их бизнеса. "Прошлой весной инвесторы еще не были готовы к пандемии, ведущие биржевые индексы мира существенно просели, а нефть порой стоила меньше нуля. В марте 2021 года нефть бьет годовые, а индексы - исторические максимумы. Многим украинским миллиардерам помог и рост цен на сталь - за год она прибавила в цене около $300 и достигла уровня $700 за тонну", - утверждает СМИ.