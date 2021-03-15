Трутнев заявил, что объем газификации на Дальнем Востоке необходимо удвоить

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объем газификации необходимо удвоить в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), также требуется предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с членами правкомиссии по Дальнему Востоку.

"Сегодня уровень газификации ДФО практически в три раза ниже среднероссийского. Конечно, здесь есть такие причины, как огромные расстояния, низкая плотность населения. Тем не менее стоит задача удвоить объем газификации, предоставить возможность реализации крупных перерабатывающих проектов, дать газ для населения", - цитирует пресс-служба аппарата полпреда слова Трутнева.

Газификация удаленных регионов, добавили в пресс-службе, возможна на основе сжиженного природного газа, поскольку он удобен для транспортировки на большие расстояния. Пилотные проекты могут быть реализованы на территории Республики Бурятия и Забайкальского края.

"Необходимо доводить газ до каждого домохозяйства и до каждого нового инвестиционного проекта, потому что Дальний Восток сам по себе является одной из крупнейших в мире газодобывающих территорий. Этот потенциал необходимо задействовать для повышения уровня газификации Дальнего Востока", - приводит пресс-служба слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

В пресс-службе аппарата отметили, что на совещании также рассматривалось выполнение поручений, данных председателем правительства по итогам поездки на Дальний Восток в августе прошлого года. Юрий Трутнев подчеркнул, что многие поручения уже выполнены. В качестве примера он привел необходимый объем финансирования, который появятся для строительства Камчатской краевой больницы, "о которой долго говорилось и которую люди ждут более десяти лет". Принят закон, позволяющий сохранить сниженные тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в ДФО, с 2022 года будет осуществляться господдержка создания на Дальнем Востоке тепличных комплексов, инвесторам будет возмещаться 20% затрат, что позволит повысить самообеспеченность региона сельхозпродукцией.

Особое внимание было уделено поручениям, которые не были выполнены в установленный срок. Среди них - передача Магаданской области в пользование гидротехнических сооружений, находящихся в морских портах Дальневосточного бассейна и Восточной Арктики и закрепленных за ФГУП "Нацрыбресурс", доведение всех показателей по национальным проектам на Дальнем Востоке до уровня выше среднероссийских, внесение в Госдуму законопроектов, регулирующих вопросы подъема и утилизации затонувших судов, принятие которых повысит ответственность собственников затонувших судов, создаст условия для расчистки акваторий.