"Русгаздобыча" планирует заключить с Минэнерго соглашение для получения обратного акциза

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Русгаздобыча", реализующая проект газохимического комплекса в составе комплекса переработки этансодержащего газа в Усть-Луге, приветствует утверждение правил по предоставлению обратного акциза в нефтехимии, сообщил журналистам генеральный директор "Русгаздобыча" Константин Махов.

"Закон о внесении изменений в налоговый кодекс относительно обратного акциза на этан и СУГи затрагивает наш инвестиционный проект строительства Балтийского химического комплекса. Считаем данную инициативу весьма нужной и способствующей повышению инвестиционной привлекательности проектов. Планируем заключить соответствующее соглашение с Минэнерго", - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах заключения соглашений между Минэнерго и нефтехимическими компаниями в рамках механизма обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Главное условие получения обратного акциза - инвестирование предприятиями с 2022 по 2027 год не менее 65 млрд рублей в обновление производства.

В правительстве также отмечали, что компаниям, активно инвестирующим в обновление производства этана и СУГ, будет предоставляться двойной налоговый вычет - обратный акциз с повышающим коэффициентом 2.

Акциз на этан и СУГ вводится с 2022 года. Ожидается, что механизм обратного акциза позволит привлечь в отрасль больше инвестиций и создать дополнительные условия модернизации предприятий.

Балтийский химический комплекс - комплекс переработки этансодержащего газа. Для реализации этого проекта "Русгаздобыча" создала 100% дочернюю компанию - ООО "Балтийский химический комплекс".