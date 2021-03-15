Скорректированный механизм демпфера может заработать с 1 мая

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минфин РФ готовит законопроект о корректировке демпфера, механизм заработает с 1 мая 2021 года для сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках совещания о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также работе демпферного механизма на внутреннем топливном рынке.

"Мы видим, что механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС", - приводит слова Новака пресс-служба правительства РФ.

Топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами, заявил Новак.

По его словам, решение увеличить запасы топлива ослабило давление на оптовый рынок нефтепродуктов и поможет дальнейшему накоплению запасов.

Запасы топлива в РФ выросли на 35% к февралю, отметил Новак.