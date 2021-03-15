Кабмин предложил расширить возможности использования БПЛА и беспилотных машин в России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство в понедельник внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предусматривает расширение возможности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и машин без водителей участниками экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций. Текст размещен в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительных материалах, требования действующего авиационного законодательства "направлены на регулирование пилотируемой авиации и предъявляют невыполнимые требования к некоторым видам беспилотных авиационных систем". Кроме того, сейчас отсутствуют "сертификационные требования, отвечающие современному виду БПЛА в их многообразии", это мешает развитию данного рынка.

"В связи с этим предлагается предоставить возможность применения с определенными особенностями отдельных положений Воздушного кодекса Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке. Разработчики уточняют, что речь может идти о грузовых перевозках с использованием беспилотных авиационных систем, обеспечивающих доставку широкого спектра грузов от 0,1 кг до 500 кг.

Законопроект также затрагивает коммерческое использование беспилотного наземного транспорта - высокоавтоматизированных транспортных средств. В правительстве утверждают, что действующим законодательством о безопасности дорожного движения не допускается эксплуатация автомобилей без водителя, а требования проводимого в настоящее время эксперимента значительно ограничивают развитие таких технологий.

Изменения предложено внести в целый ряд законов, в том числе в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, чтобы создать возможность проведения эксперимента по развитию таких транспортных средств на территории страны.