Крым ведет переговоры о поставках в Китай пивной и безалкогольной продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Китай является активным импортером продовольственных товаров из Крыма, власти региона ведут переговоры о поставках в страну пивной и безалкогольной продукции. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

"С китайцами мы торгуем самыми различными видами товаров широкого потребления, продовольствием. В Китае очень любят крымские вина, мы сейчас ведем переговоры по пивной и безалкогольной продукции", - сказал Мурадов.

Среди товаров, которые интересны китайскому бизнесу, вице-премьер правительства региона выделил рыбные консервы и мороженое, которые производятся в Крыму.

Мурадов добавил, что товарооборот между Крымом и Китаем намного выше, чем это отражает официальная статистика, поскольку из-за санкционного давления крымские производители вынуждены продавать свои товары либо через соседние регионы, либо через Москву.

Как сообщил на прошлой неделе председатель совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай, возглавивший посетившую Крым делегацию бизнесменов из Китая, цель визита на полуостров - обсуждение партнерства в сфере торговли и туризма. Он уточнил, что в программе предпринимателей из КНР - посещение ряда предприятий винодельческой отрасли и сельского хозяйства, а также курортных районов.

По данным Крымской таможни, Китай в 2020 году стал одним из крупнейших партнеров Крыма в плане импорта, наряду с Турцией, Италией и Сербией. Власти республики сообщали, что крымский производитель чая отправил пробную партию товара в Китай на одну из популярных электронных торговых площадок и продал ее за два часа. В течение года продолжаются поставки крымского мороженого. Также в первом полугодии 2020 года в 13,5 раз увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма в КНР.