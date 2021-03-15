В России могут разрешить покупать sim-карты дистанционно с помощью биометрии

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность заключать договоры о предоставлении услуг сотовой связи дистанционно посредством биометрической идентификации. Текст документа в понедельник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициатива кабмина направлена на реализацию закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, известных как "цифровая песочница". Они распространяются на семь проектов с особенностями регулирования. Одним из них является проект о дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием биометрии, разработанный ПАО "МТС".

"Реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора сотовой связи. Подлинность личности будет определяться посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удаленной идентификации", - говорится в пояснительной записке.

Правительство подчеркивает, что в настоящее время положения законов "О связи" и "О персональных данных" не допускают реализации подобного проекта, "строго ограничивая порядок заключения договора связи (преимущественно личным присутствием) и использование гражданином своих биометрических данных". "В рамках эксперимента станет возможным запуск мобильного приложения, при помощи которого клиент самостоятельно проходит идентификацию и регистрирует ранее приобретенную sim-карту. Все приобретенные в экспериментальном порядке sim-карты частично заблокированы до прохождения процедуры регистрации, которая, в свою очередь, требует прохождения процедуры идентификации", - указывают в кабмине. Учитывая доступность и надежность биометрической идентификации, предлагается "обеспечить возможность удаленного выражения согласия на обработку персональных биометрических данных", отмечается в сопроводительных документах.

Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит распространять sim-карты в "наиболее доступных для населения точках продаж" - продуктовых магазинах, аптеках, автозаправочных станциях, пунктах выдачи заказов, что, предположительно, приведет к росту числа новых абонентов сотовой связи. "Ожидаемыми эффектами предлагаемого эксперимента должны стать значительное расширение доступа населения к услугам мобильной связи, сокращение доли "серого" рынка sim-карт и повышение налоговых отчислений за счет выручки от продажи дополнительных контрактов на оказание услуг сотовой связи. Реализация проекта также позволит сократить социальные контакты, связанные с посещением салонов операторов связи", - прогнозируют в кабмине.

Закон о "регуляторных песочницах"

Экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций начали действовать 28 января этого года. Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 31 июля 2020 года. В перечень сфер применения "регуляторных песочниц" вошли медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт, в том числе беспилотный, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, промышленность, строительство, государственные и муниципальные услуги.

Закон определяет общий механизм установления экспериментальных правовых режимов (в частности порядок их инициирования, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к их участникам) для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и другие).