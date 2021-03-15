Эксперты: рост рыночных цен на курицу в России привел и к повышению стоимости свинины

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Агрохолдинг "Русагро" наблюдает рост стоимости свинины на российском рынке, связанный с увеличением цены курицы. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил генеральный директор компании Максим Басов.

"Большой рост цены на курицу привел также и к росту цены на рынке свинины, потому что курица и свинина заменяют друг друга в мясопереработке и в потреблении", - сказал он.

Басов также отметил рост стоимости сахара. Так, по его данным, цена на сахар, упав в январе до 34 рублей, начала расти, и средняя цена февраля составила 38 рублей. "Сейчас цена находится еще на более высоком уровне. Это цены не в сети, у нас цены в сети регулируются соглашением, которое действует до 1 апреля, и там цена по-прежнему неизменна, 36 рублей с НДС", - сказал он.

Говоря о зерновом рынке, глава "Русагро" отметил, что цены на зерно в результате введения экспортных пошлины начали падать, и сейчас цена уменьшилась до 14 рублей за кг. "А сейчас она еще даже ниже, то есть цена падает на зерно", - сказал он. По его словам, цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества.

Ранее "Русагро" в отчете по МСФО за 2020 год и четвертый квартал сообщила, что в октябре - декабре прошлого года средняя цена реализации сахара увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 39,2 рубля за килограмм без НДС. Минсельхоз, в свою очередь, не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году, поскольку ситуация на рынке является стабильной.