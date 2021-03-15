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Производство продукции марикультуры в России в 2020 году выросло на 57,7%

Наибольший прирост зафиксирован на предприятиях Дальневосточного федерального округа - на 60,9%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Производство продукции марикультуры в России в 2020 году выросло на 57,7% по сравнению с показателем за 2019 год. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"За 2020 год производство продукции марикультуры выросло до 51,15 тыс. тонн по сравнению с 32,42 тыс. тонн в 2019 году", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, наибольший прирост зафиксирован на предприятиях Дальневосточного федерального округа - на 60,9%, до 48,97 тыс. тонн, по сравнению с 30,43 тыс. тонн в 2019 году. Объем производства в Южном федеральном округе вырос на 9,8%, до 2,17 тыс. тонн.

Рост производства на 97% зафиксирован в производстве ламинарии (капуста морская) - до 20,83 тыс. тонн, гребешков живых - на 41,9%, до 16,37 тыс. тонн, голотурий - на 31,5%, до 4,8 тыс. тонн, устриц живых прочих - на 35,2%, до 3,58 тыс. тонн, мидий живых - на 64,4%, до 3,24 тыс. тонн, ежей морских живых - на 36,6%, до 1,44 тыс. тонн.

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