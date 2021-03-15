"Фармасинтез" планирует выпускать до 5 млн доз "Спутника V" в месяц во 2-й половине года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Компания "Фармасинтез" рассчитывает во второй половине 2021 года производить 4-5 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V" ежемесячно. Об этом сообщил в понедельник президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния в интервью телеканалу РБК .

"Я надеюсь, что в мае мы получим регистрацию [площадки для производства] вакцины и к этому времени начнем производить довольно-таки в больших объемах, а вообще так называемые индустриальные масштабы на 4-5 млн доз [в месяц], я считаю, что это будет III-IV квартал", - сказал он.

По словам президента группы, первая партия вакцины уже получена и на данный момент происходит валидация ее доработанной версии. Он считает вакцину очень эффективной, поскольку на своем примере в этом убедился.

Пуния также выразил надежду, что к сентябрю-октябрю в России будут ресурсы выпускать 15-20 млн доз ежемесячно и в 2022 году потребность в вакцине будет полностью закрыта. "Пока будет потребность в этом, мы будем делать вакцину", - подчеркнул он.

Группа компаний "Фармасинтез" - крупнейший российский производитель лекарственных препаратов для лечения онкологических, инфекционных заболеваний, сахарного диабета. Производственные мощности представлены пятью заводами в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Продуктовый портфель компании насчитывает свыше 170 наименований препаратов в различных лекарственных формах, более 80% из которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.