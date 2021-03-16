Счетная палата предлагает назначить Минпромторг координатором поддержки технопарков

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ выявила ряд недостатков при проверке эффективности мер господдержки российских технопарков и предлагает назначить Минпромторг координатором в этой области, говорится в материалах палаты.

"Проблемы в регулировании и серьезные недостатки системы мониторинга и контроля не позволяют в полной мере оценить работу такого инструмента развития промышленности, как индустриальные парки и технопарки", - отмечает ведомство. Как говорится в сообщении, требования к паркам и технопаркам предусмотрены различными нормативными правовыми актами, а к резидентам не унифицированы, статус технопарков требует уточнения, а в некоторых случаях не определен тип создаваемого парка.

Счетная палата отмечает также низкий уровень взаимодействия федеральных и региональных властей, что привело к оказанию Минпромторгом повторной господдержки паркам, которые ранее уже получили ее от Минэкономразвития. Созданная как инструмент мониторинга ГИСИП содержит неполные и неактуальные данные.

"В этой связи Счетная палата считает важным определить орган исполнительной власти, который будет отвечать за координацию мер господдержки, мониторинг и оценку деятельности парков. В качестве кандидата на эту роль СП предлагает Минпромторг, который занимается развитием индустриальных парков и промтехнопарков", - говорится в сообщении.

Ведомство также обнаружило ряд нарушений при использовании средств господдержки. Например, выявлены риски необоснованного предоставления иных межбюджетных трансфертов.

В свою очередь, как уточняет Минпромторг, министерство выступает за создание уполномоченного органа ("одного окна") по развитию региональной промышленной инфраструктуры.

Минпромторг отмечает, что систематическое введение ведомствами и субъектами РФ новых видов индустриальных парков и технопарков приводит к снижению возможностей оценки и контроля прозрачности и эффективности расходования средств на поддержку таких объектов. "Кроме того, различная ведомственная политика в данной сфере ведет к увеличению диспропорции развития региональной промышленной инфраструктуры по территории РФ и дублированию поддержанных проектов в одних и тех же регионах", - считает министерство.

Минпромторг предлагает законодательно ограничить появление новых наименований, видов и подвидов индустриальных парков и технопарков, с этого года обязать проверять парки на соответствие федеральным требованиям при получении господдержки, а также доработать меры господдержки технопарков федерального уровня.

По данным Минпромторга, к концу 2020 года в РФ действовало и создавалось 258 индустриальных и 82 технопарка.

Мнение МЭР

В Минэкономразвития отметили, что в настоящее время ведут переговоры с правительством Новосибирской области по развитию одного из технопарков.

"В ходе проверки Счетной палаты по объектам промышленных парков и технопарков, созданных в период 2007-2019 годов значимых нарушений не выявлено, замечания высказаны по поводу медленного развития площадки технопарка в п. Ложок Новосибирской области, в связи с чем в настоящее время министерством с правительством Новосибирской области обсуждается несколько сценариев развития данной площадки", - говорится в комментарии Минэкономразвития, предоставленным Счетной палатой.

В ведомстве также отметили, что за период оказания мер государственной поддержки по 2020 год включительно Минэкономразвития России создано 73 объекта промышленных парков и технопарков.