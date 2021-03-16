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В США заявили, что РФ в январе увеличила вложения в американские госбумаги до $6,145 млрд

В частности, по данным Минфина США, на долю долгосрочных облигаций пришлось $2,7 млрд вместо $1,2 млрд месяцем ранее

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Россия в январе 2021 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с $6,011 млрд (в декабре 2020 года) до $6,145 млрд. Это следует из опубликованных в понедельник документов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $2,7 млрд вместо $1,2 млрд месяцем ранее. На долю краткосрочных - $3,4 млрд по сравнению с $4,8 млрд в декабре 2020 года.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с $12,58 млрд до $3,85 млрд. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. В мае Россия сократила объем вложений с $6,85 млрд до $5,39 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в январе осталась Япония с показателем $1,27 трлн. Второе место с $1,09 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.

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