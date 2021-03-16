Эксперты оценили потенциал для понижения процентных ставок по ипотечным кредитам

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ряд российских банков принял решение понизить процентные ставки по ипотечным кредитам в преддверии пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Среднее снижение составило от 0,2 до 0,5 процентного пункта, однако опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что потенциал для дальнейшего понижения практически исчерпан.

Традиционно банки принимают решения по ставкам своих продуктов в зависимости от ключевой ставки Банка России, однако на условия по кредитам и депозитам также влияют общее состояние рынка и действия других игроков. Так, о снижении ставок по ипотеке 10 марта объявил банк ВТБ, опустив ставку до 7,9% (- 0,5 п. п.) в рамках своей программы "Больше метров - ниже ставка" для квартир от 65 кв. м. Кроме того, по программе "Ипотека с господдержкой" для новостроек 1 марта улучшил условия МТС-Банк, где минимальная ставка снижена до 5,9%. За ним последовали Райффайзенбанк (снижение до 5,89%) и банк "Зенит" (до 5,99%). О своих решениях они объявили 9 и 15 марта соответственно.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, потенциал для существенного снижения ипотечных ставок уже исчерпан и даже возможен рост стоимости кредитов на жилье. "В первом полугодии 2021 года средневзвешенная ставка будет находиться в диапазоне 7-7,5%. При этом, если госпрограмма льготной ипотеки завершится к 1 июля 2021 года, как и планируется на текущий момент, то во второй половине года можно ожидать некоторого роста средней ставки - до 7,5-8%. Также некоторое увеличение ипотечных ставок возможно и раньше в случае повышения ключевой ставки Банком России, который в феврале 2021 года объявил об окончании цикла смягчения кредитно-денежной политики на фоне возросших инфляционных рисков", - сказала Щурихина ТАСС.

Не ожидает дальнейших серьезных снижений ставок по ипотеке и старший кредитный эксперт агентства Moody`s Ольга Ульянова. При этом в беседе с ТАСС она указала, что решения отдельных банков по улучшению условий кредита имеют мало отношения к предстоящему заседанию совета директоров ЦБ. "Скорее, данные решения были продиктованы все ужесточающейся конкуренцией на рынке ипотечного кредитования, поскольку объем платежеспособного спроса со стороны заемщиков в 2021 году будет снижаться", - добавила Ульянова.

В свою очередь старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень заявил, что, кроме ставки Банка России, на динамику стоимости ипотечного кредита также влияет конкуренция между банками. "Кредитные организации стараются поддерживать умеренные ставки по этим продуктам, что также сказывается на их размере", - пояснил эксперт, отметив, что потенциал для снижения стоимости ипотечных кредитов выглядит ограниченным.

Решение по ставке

В пятницу, 19 марта, состоится второе в этом году заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке. На предыдущем заседании ЦБ РФ в очередной раз сохранил ставку на уровне 4,25% годовых. При этом по итогам заседания совета директоров глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения исчерпано и на заседании не рассматривался вопрос о понижении ставки.