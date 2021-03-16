"Ведомости": российские программы для предустановки появятся на устройствах Apple

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Корпорация Apple согласовала с Минцфиры РФ установку приложений от российских разработчиков на устройство при его первой настройке. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ведомства.

Как уточняет издание, при настройке приобретенного в РФ устройства Apple пользователь увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного российским правительством списка. Представитель Минцифры уточнил, что от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

"Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки", - отметили "Ведомостям" в министерстве.

В Apple газете подтвердили информацию, подчеркнув, что компания соблюдает законы стран, в которых работает. В компании также уточнили, что с 1 апреля пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков при активации новых устройств.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться, в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.