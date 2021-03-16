Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о расширении страхового покрытия по ОСАГО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Группа депутатов ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник внесут в Госдуму законопроект, распространяющий действие полиса ОСАГО на случаи причинения вреда автовладельцам в результате незаконных действий госорганов, отвечающих за состояние дорог, а также коммунальных служб. Об этом во вторник в Telegram-канале сообщил один из авторов инициативы, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, разместив текст соответствующего документа.

Согласно законопроекту, вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, и организаций коммунального комплекса, "подлежит возмещению застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего страховщиком, который в дальнейшем в порядке регресса взыскивает суммы осуществленного потерпевшему страхового возмещения с виновных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса". Таким образом, бремя взыскания с органов власти и коммунальных служб перекладывается с пострадавшего на его страховую компанию, отмечают авторы.

"Принятие законопроекта значительно повысит уровень доверия к данному виду обязательного страхования, а также обеспечит дополнительную защищенность наших водителей. Принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых компаний в связи с тем, что выплаченные пострадавшим компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда", - говорится в пояснительной записке.

По словам Нилова, инициатива расширяет зону страхового покрытия полиса ОСАГО на указанные случаи. "Документальная фиксация факта и причины повреждения авто должна служить аргументом для страховой компании, в которой приобретен полис, для выплаты справедливой суммы на восстановление машины или оформления документов на ремонт в аффилированных СТО [станциях технического обслуживания]. А страховщик затем уже в порядке регресса получает эти средства с причинителя вреда в судебном порядке. Ресурсы страховой компании позволяют сделать это куда проще и быстрее, чем обычным гражданам", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.