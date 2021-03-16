Региональный экологический оператор признал проблему завышения нормативов накопления ТКО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Генеральный директор публично-правовой компании "Региональный экологический оператор" (ППК "РЭО") Денис Буцаев признал проблему разницы в нормативах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и размерах тарифов на их вывоз в разных регионах России. Как сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, соответствующее письмо пришло в аппарат бизнес-омбудсмена (оно также имеется в распоряжении ТАСС).

В феврале Титов отмечал, что в десятках регионов наблюдается "заметное, иногда в разы, отклонение нормативов от среднего уровня", что с экономической точки зрения объяснить сложно. Между тем нормативы вывоза мусора - это показатель, от которого зависит одна из значимых статей расходов предпринимателей, особенно в тех случаях, когда они лишены возможности вести учет отходов по их фактическому количеству, указывал он.

"ППК "РЭО" готовит предложения по внесению изменений в законодательство, в соответствии с которыми нормативы накопления ТКО могут утверждаться не только посредством проведения замеров, но и посредством проведения сравнительного анализа с установлением предельных максимальных и минимальных значений. В результате, по оценкам оператора, разница в нормативах накопления ТКО может быть существенно сокращена - с нескольких десятков раз до 1,5-2 раз", - привели в пресс-службе позицию Буцаева.

Как отметил руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене РФ Антон Свириденко, ответ РЭО подтвердил обеспокоенность тарифами. "Действительно, методики расчета не соблюдаются, однотипные нормативы в разных регионах могут различаться в разы. Интересно предложение установить в законе "рамку" для нормативов - с максимальным и минимальным уровнем. Это является альтернативой нашему предложению насчет единых нормативов по всей стране и может быть рассмотрено", - сказал Свириденко.