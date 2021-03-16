Эксперт: россияне за полтора года могут вернуть в банки не менее 2 трлн рублей "налички"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россияне до середины следующего года могут вернуть на банковские счета не менее 2 трлн рублей накоплений в наличных деньгах. Такой прогноз дал ТАСС глава центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

"По мере преодоления последствий пандемии, в том числе опасений за устойчивость безналичных платежей, эти средства [наличные] постепенно вернутся на банковские счета. По нашим расчетам, этот процесс растянется до середины 2022 года. Таким образом, в ближайшие полтора года дополнительный приток во вклады из этого источника составит не менее 2 трлн рублей", - сказал Тарасов.

По данным экспертов центра, прирост сбережений россиян за 2020 год составил 5,2 трлн рублей, или 8,4% от всех доходов населения. При этом свыше половины прироста сбережений пришлось на наличные средства у населения. В 2019 году прирост сбережений составил 3,9%, или 2,4 трлн рублей.

При этом предел роста доли текущих счетов в структуре вкладов в этом году будет зависеть от динамики ключевой ставки, считает Тарасов.

"В случае, если ключевая ставка ЦБ останется стабильной или продолжит снижение, мы ожидаем дальнейшего роста доли текущих счетов до уровня 40-42% от всех вкладов в целом по рынку. Если же ставка будет постепенно увеличиваться вслед за переходом Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике, то интерес к срочным депозитам будет восстанавливаться, и доля текущих счетов на рынке стабилизируется на уровне до 38%", - пояснил эксперт.

В ноябре 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что отток средств с вкладов связан со снижением банковских ставок по депозитам, что подталкивает россиян к уходу на фондовый рынок. Кроме того, клиенты банков забирали деньги с депозитов, чтобы поддержать потребление при падении доходов.