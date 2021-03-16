Глава Минприроды: инвестиции в геологоразведку ТПИ в 2020 году выросли до 43 млрд рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций недропользователей в геологоразведочные работы (ГРР) твердых полезных ископаемых (ТПИ) по итогам 2020 года на 3% превысил аналогичный показатель 2019 года, достигнув 43 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минприроды Александр Козлов.

"По твердым полезным ископаемым предварительная информация готова: инвестиции недропользователей в геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые в 2020 году составили 43 млрд рублей, что на 3% превышает затраты недропользователей в 2019 году", - сказал он.

В соответствии с планами недропользователей, объем инвестиций в ГРР твердых полезных ископаемых на 2021 год может составить 65,5 млрд рублей, добавил министр.

При этом Козлов также напомнил, что с учетом сложившейся макроэкономической ситуации в Минприроды ожидали снижения затрат на ГРР углеводородов в 2020 году ориентировочно на 20% относительно уровня 2019 года, с 314 млрд рублей до 250 млрд рублей. "Совершенно точно, что в 2020 году нефтегазовая отрасль России столкнулась с рядом проблем, вызванных пандемией и сокращением добычи нефти в соответствии с достигнутыми соглашениями России со странами ОПЕК+", - указал глава Минприроды.

По его словам, сейчас компании подводят итоги и корректируют планы на 2021 год. "Информация [по объемам инвестиций в ГРР] будет готова и озвучена на коллегии Роснедр 25 марта, по результатам заслушиваний недропользователей", - уточнил Козлов.