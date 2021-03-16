"Известия": в 2020 году предпринимателям выплатили свыше 6 млрд руб. страховых компенсаций

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Страховые компании в 2020 году выплатили более 6 млрд рублей по договорам, покрывающим предпринимательские риски, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на статистику Банка России.

По данным издания, в 2019 году страховые выплаты предпринимателям составили около 3,08 млрд рублей.

Число страховых случаев выросло до 1 357 в 2020 году, а отказы в выплатах составили 7%.

В пресс-службе ЦБ рассказали "Известиям", что рост страховых случаев по предпринимательским рискам вызван пандемией коронавируса, а также связанными с ней ограничениями.