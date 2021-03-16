Токио введет ограничительные пошлины на импорт говядины из США

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено ввести ограничительные пошлины на импорт говядины из США в связи с тем, что он может вскоре превысить взаимно оговоренную квоту. Ожидается, что такая мера будет принята в ближайшее время, сообщило во вторник национальное общественное телевидение.

Согласно двустороннему соглашению, США имеют право в течение финансового года (завершается в Японии 31 марта) поставлять на рынок своего дальневосточного союзника до 242 тыс. тонн говядины. Однако уже в феврале этот объем составил 233 тыс. тонн и вскоре явно превысит лимит.

Для защиты своих производителей Токио сразу после этого намерен поднять пошлину на импорт американской говядины с нынешних 25,8% до 38,5%. Затем стороны должны в течение 10 дней провести консультации для урегулирования этого конфликта. Охранительные пошлины будут введены впервые с 2017 года.

Споры из-за импорта американского мяса ранее неоднократно вызывали обострение двусторонних экономических отношений. В правительстве Японии, отмечает во вторник информационное агентство Kyodo, опасаются в связи с этим нанести ущерб еще только формирующимся отношениям с администрацией президента США Джо Байдена. В частности, в начале апреля японский премьер Ёсихидэ Суга намерен совершить визит в Вашингтон, где проведет первые переговоры с новым главой Белого дома.

В первый день 2020 года вступило в силу комплексное торговое соглашение между двумя странами, которое, в частности, предусматривает постепенное уменьшение пошлин на импорт американской говядины, свинины, сыра и вина. США взамен согласились не повышать тарифы на японские автомобили, чем тогда открыто угрожала администрация прежнего президента Дональда Трампа. Вашингтон также согласился снизить или постепенно отменить пошлины на ряд японских товаров, включая автоматизированные станки и мраморную говядину.