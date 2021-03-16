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Ялтинский экономический форум состоится в октябре

Он пройдет в полноценном формате

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса, в 2021 году пройдет в октябре. Как сообщил во вторник ТАСС постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, форум пройдет в полноценном формате. 

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года, традиционно - в апреле. В 2020 году мероприятия форума не состоялись из-за пандемии коронавируса и были перенесены на неопределенный срок. 

 "Принято решение провести Ялтинский международный экономический форум осенью, в октябре. Рассчитываем, что это позволит привлечь большее количество участников, тем более, что форумом интересуются наши партнеры в разных странах. Возможно, синхронизируем мероприятия форума с Крымским праздником вина, который теперь проходит ежегодно", - сказал собеседник агентства. 

Мурадов отметил, что власти рассматривали возможность проведения форума в смешанном или онлайн-формате в апреле. Однако выбор был сделан в пользу традиционной формы проведения осенью, когда ситуация с пандемией коронавируса стабилизируется. 

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей.

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