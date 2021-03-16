Власти Татарстана заявили, что в регионе готов пул инвестпроектов под "зеленые" облигации

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Республика Татарстан обладает пулом инвестиционных проектов, которые можно реализовать через "зеленые" облигации. Для финансирования по такой схеме нужно дождаться утверждения необходимых механизмов правительством России, сообщила ТАСС во вторник руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

"Теоретически в регионах России возможен запуск подобного инструмента, однако нам необходимо дождаться соответствующих механизмов, которые будут в 2021 году утверждены правительством России. Да, у Татарстана есть пул таких инвестиционных проектов, которые мы планируем реализовывать именно как высокотехнологичные "зеленые". Есть небольшие проекты, такие, как создание глэмпингов, например, для развития экотуризма; есть проекты в части циркулярной экономики - все, что связано с переработкой замкнутого цикла; есть проекты, направленные на сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности; проекты по мусоропереработке и в целом по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. То же самое касается новых промышленных заводов - это в основном обрабатывающая промышленность, либо производства оборудования: для нас важно, чтобы такие проекты технологически были "зелеными", - сказала она.

По словам Минуллиной, нужно смотреть, какие будут критерии установлены для выпуска облигаций, какие это должны быть проекты, и, уже исходя из этого, принимать какие-либо решения. Сейчас говорить об этом рано, считает она. Тема "зеленых" облигаций хорошо ложится в концепцию устойчивого развития, отмечает Минуллина. В прошлом году в центральной штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Татарстан выступал с большой презентацией и докладом по выполнению 17 целей устойчивого развития.

"Мы также активно работаем по национальному проекту "Экология" и сегодня как никогда чувствуем новые инвестиционные веяния из федерального центра: это и закон о защите и поощрении капиталовложений, и постановления [правительства РФ] №№ 1704-1705, и вот сейчас новые инициативы в части "зеленых" облигаций, которые пока не сформулированы в нормативно-правовом поле в новом формате, который предлагает Минэкономразвития России", - добавила она.

О "зеленых" облигациях

"Зеленое" финансирование предполагает под собой предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

В середине июля 2020 года ВЭБ.РФ подготовил и разместил первую версию методических рекомендаций по "зеленому" финансированию. Тогда в ВЭБ отмечали, что рекомендации определяют архитектуру национальной системы "зеленых" финансов, в которой проекты, позитивно влияющие на окружающую среду, смогут получать от рынка, государства и институтов развития финансирование на более выгодных условиях. В ноябре 2020 года правительство России утвердило ВЭБ.РФ в качестве методического центра в области "зеленого" финансирования.

Как сообщала ранее газета "Ведомости", Москва готовится выпустить "зеленые" облигации, средства от их продажи будут направлены на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях. Деньги в том числе будут выделены на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение природных ресурсов и повышение энергоэффективности. В мэрии Москвы отметили, что столица станет первым субъектом России, который выпустит подобные облигации.