На Кубани в 2021 году увеличат высадку новых виноградников более чем на 10%

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Количество новых виноградников, которые планируют высадить в Краснодарском крае в 2021 году, составляет 1,7 тыс. га, что на 200 га больше, чем годом ранее. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В конце декабря сообщалось, что в 2020 году было заложено более 1,5 тыс. га молодых виноградников. Всего же, по словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, регион имеет самые большие площади виноградников в России - порядка 27 тыс. га.

"На Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны, и мы постепенно увеличиваем ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тыс. гектаров в год, сейчас уже 1,7 тыс. гектаров. В Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе высадили первые 120 гектаров", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что большинство новых саженцев выращены в питомниках Краснодарского края. По его словам, на данный момент на территории региона три таких центра, в год они производят 4,5 млн саженцев.

Также он уточнил, что в этом году из краевого бюджета на поддержку виноделия направят почти 614 млн рублей. Средства пойдут на закладку новых насаждений и уход за виноградниками.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, доля в общероссийских площадях винограда составляет 30%. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В регионе более 20 сельхозпроизводителей имеют лицензию на производство и розничную продажу алкоголя.