Частные компании могут получить доступ к обезличенным данным пациентов

Как ранее писал "Коммерсантъ" , правительство планирует в 2021 году разработать ряд нормативных актов в области цифровизации медицинской сферы. В частности, предлагается разрешить доступ поставщикам электронных медицинских сервисов к обезличенным медицинским данным граждан без их согласия из государственных информационных систем.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Компании, разрабатывающие медицинские технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, смогут получить доступ к обезличенным данным пациентов для более эффективной диагностики и лечения заболеваний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Мера, о которой идет речь, предложена, Минцифры включили ее во "второй пакет" [поддержки IT-сферы]. Кроме того, она поддержана Минздравом РФ. Она касается обезличенных данных и направлена на качественное развитие современной медицины - как научной, так и диагностической, - за счет технологии искусственного интеллекта. Основная задача, которая решается этой мерой, - эффективная диагностика и снижение риска врачебной ошибки", - отметили в аппарате вице-премьера.

Там также добавили, что в четверг, 18 марта, состоится встреча Чернышенко с представителями отрасли, на которой будет обсуждаться содержание "второго пакета" мер поддержки и реализация каждого мероприятия плана, после чего документ будет окончательно утвержден.

В Минздраве поддерживают установление порядка доступа разработчиков IT-решений в сфере искусственного интеллекта к деперсонализированной, не подлежащей деанонимизации медицинской информации. "Это позволит значительно повысить эффективность имеющихся и разрабатываемых систем в сфере медицинской диагностики с использованием искусственного интеллекта, а значит - повысит качество диагностики наших пациентов. Еще раз подчеркнем, что речь идет именно об обезличенных клинических данных, привязка которых к конкретным людям будет невозможна", - пояснили в пресс-службе министерства.