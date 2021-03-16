Расходы россиян в пандемию показали максимальное падение за пять лет

"Россияне в 2020 году тратили на приобретение товаров и услуг в среднем 26,9 тыс. рублей в месяц. По сравнению с допандемийным годом потребительские расходы снизились на 9% с учетом инфляции, это падение стало максимальным за последние пять лет. Россияне умерили свои расходы на 1,68 тыс. рублей в месяц, или на 20,2 тыс. рублей за целый год", - говорится в исследовании.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Потребительские расходы россиян в 2020 году снизились на 9% по сравнению с 2019 годом, такое падение стало максимальным с 2015 года, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За последние 20 лет расходы россиян наиболее существенно падали в 2015 году - тогда с учетом пиковой инфляции потребительские расходы снизились на 10,2%.

"Сокращение расходов населения в пандемическом году было связано с двумя основными факторами: падением располагаемых доходов и карантинными ограничениями. Последние привели к вынужденному снижению трат на питание и досуг вне дома, транспорт, услуги и т.д. В то же время многие россияне сознательно сократили расходы в период кризиса, старались формировать сбережения и откладывать деньги на черный день, одной из самых популярных стратегий действий стало приобретение недвижимости", - указывают эксперты.

При снижении доходов населения на 3% (с учетом инфляции), до примерно 35,4 тыс. рублей в месяц, потребительские расходы на товары и услуги снизились в три раза сильнее - на 9% с учетом инфляции, до 26,9 тыс. рублей в среднем в месяц. В номинальном выражении потребительские расходы непрерывно росли из года в год даже в кризисные периоды, при этом в 2020 году номинальные траты населения снизились впервые как минимум с конца 1990-х. По подсчетам FinExpertiza, совокупные расходы населения снизились в 2020 году примерно на 2,77 трлн рублей.

Ситуация в регионах

Сильнее всего потребительские расходы упали в Свердловской области (снижение на 13,7% с учетом инфляции, до 29,7 тыс. рублей в месяц на человека), Москве (на 13,2%, до 50,3 тыс. рублей), Дагестане (на 12,1%, до 22,5 тыс. рублей), Калининградской области (на 11,3%, до 22,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (на 10,9%, до 35,7 тыс. рублей) и Ставропольском крае (на 10,7%, до 21,2 тыс. рублей).

При этом урезать свои расходы не стали жители Чукотского автономного округа - с учетом инфляции потребительские траты в 2020 году выросли там на 0,3%, до 31,87 тыс. рублей в месяц. Кроме того, в Калмыкии население региона увеличило траты на 0,2% - до 11,7 тыс. рублей в месяц.

Минимально снизили свои расходы жители Ленинградской области (на 0,3% с учетом инфляции, до 26,7 тыс. рублей), Хакасии (-0,8%, до 20,78 тыс. рублей), Республики Алтай (-1,2%, до 14,74 тыс. рублей) и Челябинской области (-1,3%, до 19,6 тыс. рублей).

"Потребительские траты сильнее снижались в субъектах с более высокими доходами населения. И наоборот, в регионах с невысокими доходами расходы в основном сокращались не столь существенно, а иногда даже росли. Так, из 15 регионов с ростом номинальных расходов лишь в двух доходы населения превышают среднероссийский уровень", - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам, это связано с тем, что в небогатых регионах население и до кризиса было весьма ограничено в потреблении товаров и услуг, и дополнительно снизить траты было практически невозможно. "В то же время антикризисные социальные выплаты от государства несколько повысили доходы жителей небогатых регионов из-за эффекта низкой базы. Эти деньги пошли на поддержание текущего уровня потребления, прежде всего на приобретение продуктов питания. Учитывая значительное подорожание продовольствия, малообеспеченные слои населения для сохранения привычного и зачастую крайне скромного рациона были вынуждены нарастить траты", - поясняет Трубникова.