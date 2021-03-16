Россияне чаще всего покупают на "AliExpress Россия" смартфоны и одежду

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Наиболее популярными покупками россиян на "AliExpress Россия" (совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ) оказались смартфоны, одежда, умные пылесосы и другая техника для дома и красоты, говорится в сообщении ретейлера.

Компания составила "АлиИндекс" - потребительскую корзину из наиболее частых интернет-покупок россиян. Для этого были проанализированы данные о продажах на платформе в 2020 году, при этом самыми активными регионами, помимо Москвы и Петербурга, оказались Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск.

Наибольший вес в потребительской онлайн-корзине россиян (33% в денежном выражении) приходится на смартфоны, средняя стоимость заказов в этой категории составляет 14,7 тыс. рублей. При этом чаще всего россияне заказывали модели Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR.

Также популярными оказались гаджеты-помощники по дому и электроприборы для красоты, причем здесь лидируют пылесосы - как обычные, так и умные, на долю пылесосов от общих затрат пришелся 21%. Также россияне активно заказывают блендеры, фены, утюги и эпиляторы. В среднем стоимость заказываемых товаров в этой группе составляет от 1 тыс. рублей до почти 10 тыс. рублей в зависимости от категории.

Одежда занимает в "АлиИндекс" 18% от общих расходов. Больше всего россияне любят заказывать в этой категории кроссовки, джинсы, платья, футболки и куртки.

Эксперты компании отметили, что за последний год покупатели AliExpress все чаще заказывают товары от российских продавцов с быстрой доставкой. Доля продаж локальных товаров составляет 25% от общего оборота платформы. По итогам 2020 года число российских продавцов на AliExpress составило 35 тыс., локальный ассортимент увеличился до 5,5 млн уникальных наименований.