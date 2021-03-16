Кабмин поручил до 15 апреля проработать механизм поддержки производителей автокомпонентов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минфину проработать до 15 апреля механизмы поддержки компаний, изготавливающих автокомпоненты. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Минпромторгу и Минфину предстоит до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам рабочей поездки главы правительства в Алтайский край.

В начале марта российские поставщики электроники для автопрома пожаловались, что столкнулись с дефицитом чипов. В Минпромторге заявляли, что готовы оказать автопроизводителям и их поставщикам поддержку в случае проблем с электронными комплектующими.

Также премьер поручил Минпромторгу до 31 мая информировать предприятия, реализующие проекты, связанные с развитием аддитивных технологий, о существующих мерах государственной поддержки и предусмотреть выделение в 2021 году дополнительного финансирования на возмещение потерь в доходах лизинговых организаций в виде единовременной скидки в размере 50% цены приобретения оборудования для предприятий легкой промышленности.

Кроме того, Минтрансу необходимо до 15 апреля проработать совместно с "Российскими железными дорогами" вопрос снижения финансовой нагрузки на производителей, перевозящих опасные грузы железнодорожным транспортом.