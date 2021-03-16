Уровень безработицы в Нижегородской области снизился более чем вдвое за полгода

ТАСС, 16 марта. Уровень безработицы в Нижегородской области снизился к марту 2021 года более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями сентября 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

"Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области увеличился с начала 2020 года с 0,4% до 3,6% на пике пандемии. Пик по количеству безработных пришелся на сентябрь 2020 года - 63,3 тыс. человек. По состоянию на март 2021 года он составляет 1,6%, численность зарегистрированных безработных - 29,4 тыс. человек", - отметили в ведомстве.

В 2020 году на выплату пособия по безработице в Нижегородской области направили более 3,2 млрд рублей. Этими средства воспользовались свыше 101 тыс. человек.

По данным управления, уровень безработицы стал снижаться с октября прошлого года. "По нашим оценкам, пик по количеству безработных пришелся на третий квартал 2020 года, и он пройден. Положительную динамику уже видно в первом квартале 2021 года, она продолжится и во втором квартале", - добавили в ведомстве.

В настоящее время на рынке труда Нижегородской области есть более 51,3 тыс. вакансий, из которых пятая часть - в обрабатывающих производствах. Также востребованы работники в сферах госуправления, административной деятельности, торговли.