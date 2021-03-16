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"Ъ": "Автодата" будет следить за автомобилями, дорогой и водителями

Раз в минуту автопроизводитель должен собирать навигационные данные и информацию о динамике движения, раз в полчаса - об усталости водителя

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Проект перечня данных, которые предполагается собирать со всех автомобилей России в единую базу через платформу "Автодата" (разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ "Автонет"), впервые получили для ознакомления автоконцерны, сообщает "Коммерсантъ".

Так, в перечне выделены четыре блока, каждый из которых определяет, как будет обрабатываться информация: это, в частности, выявление потенциально опасных транспортных средств и обеспечение розыскных мероприятий, уточняется в сообщении.

Предполагается, что раз в минуту автопроизводитель должен собирать навигационные данные и информацию о динамике движения, раз в полчаса - об усталости водителя. При этом каждые 15 минут все полученные данные должны быть переданы в платформу "Автодата", включая VIN-номер автомобиля, его категорию и экологический класс, расчетную стоимость, а также идентификатор сообщения, пишет "Ъ".

По мнению экспертов, внедрение системы может быть критично для рынка, поскольку стоимость массовых машин может заметно вырасти. Концерны также опасаются значительных новых расходов.

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