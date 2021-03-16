ТМК закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у Андрея Комарова

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) Дмитрия Пумпянского завершила приобретение 86,54% группы ЧТПЗ у Андрея Комарова, выставит оферту по покупке оставшихся акций ЧТПЗ ее миноритариям, говорится в сообщении компании.

"ТМК объявляет о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" в периметр сделки не вошел", - отмечается в сообщении.

Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством, отмечает компания.

"ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса", - говорится в сообщении ТМК.

Ранее Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского объявила о приобретении 86,54% акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета".

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.