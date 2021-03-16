МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин летом вновь посетит Дальний Восток. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Предполагается, что, как и в прошлый раз, Михаила Мишустина в этой рабочей поездке будут сопровождать вице-премьеры и министры", - говорится в сообщении.

В понедельник по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока премьер заявил: "Летом правительство активно поработает на Дальнем Востоке, чтобы на месте посмотреть, как выполняются поручения президента, связанные с развитием этой стратегически важной для страны территории, и понять, что еще нужно сделать для повышения качества жизни и улучшения экономической ситуации в регионе".

Рабочая поездка Мишустина в округ состоялась в августе 2020 года. В течение недели он посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. По итогам этой рабочей поездки были даны поручения.

В сентябре Мишустин утвердил Национальную программу развития Дальнего Востока. Он поручил профильным министерствам и ведомствам держать работу над национальной программой под постоянным контролем.